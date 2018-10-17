2018-10-17T10:23:54+03:00
В мире

Полиция Турции отложила осмотр резиденции генконсула Саудовской Аравии

Анкара продолжает расследовать дело об исчезновении журналиста Джамаля Хашкаджи
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Осмотр приостановлен из-за отсутствия представителей Саудовской АравииОсмотр приостановлен из-за отсутствия представителей Саудовской АравииФото: REUTERS
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Турецкие правоохранители на неопределенный срок отложили осмотр резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда Ибрагима аль-Утейби, который должен был состояться в рамках расследования исчезновения обозревателя The Washington Post Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщили представители полиции.

Перенос следственных действий связан с тем, что сам консул и его представители не смогли вовремя прибыть на место в минувший вторник, 16 октября, передает агентство Reuters.

Между тем, в Турции уже приземлился госсекретарь США Майк Помпео, который также намерен обсудить со своими коллегами загадочное исчезновение саудовского журналиста. Ожидается, что политик проведет встречу с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, сообщает телеканал NTV.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Джамаль Хашкаджи, известный своей оппозиционной позицией по отношению к саудовским властям, пропал 2 октября после того, как посетил консульство родной страны в Стамбуле. В Турции считают, что мужчину прост убили прямо в здании дипмиссии, однако Эр-Рияд данные обвинения отвергает.

Между тем, а Анкаре заявили, что при обыске саудовского консульства все же были найдены доказательства совершения преступления. Более того, в распоряжении властей якобы оказались данные с "умных часов" журналиста, которые записали процесс его пыток и убийства.

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