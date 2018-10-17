2018-10-17T11:18:17+03:00
Наука

Гигантский гриб назвали самым большим организмом на Земле

Опенок возрастом в 2,5 тыс. лет весит более 400 тонн
Сакина НУРИЕВА
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Опенок возрастом в 2,5 тыс. лет весит более 400 тонн.Опенок возрастом в 2,5 тыс. лет весит более 400 тонн.Фото: pixabay.com
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Ученые обнаружили в США самый большой организм на Земле, тем самым опровергнув первенство голубого кита в списке самых крупных животных.

Теперь рейтинг возглавляет огромный гриб.

Гигантски опенок был найден на Верхнем полуострове Мичигана. Ученый Мэтью Тауба при исследовании мицелия (тело гриба) выяснил, что его размер на самом деле оказался гораздо старше и больше, чем считалось раньше, передает Smithsonian.

Часть опенка скрыта под землей и занимает 37 га, кроме того, гриб весит порядка 400 тонн. Считается, что найденному грибу 2,5 тыс. лет, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее kp.ru сообщал, что в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне расцвел самый большой и дурно пахнущий цветок в мире.Считается, что это самое жутко пахнующее растение в мире, а его цветок достигает невероятных размеров.

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