Лондон ответил отказом на запрос СКР по делу Скрипалей

18 Окт. 08:52 2018-10-18T08:52:51+03:00

В начале марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери Фото: REUTERS

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В четверг, 18 октября, стало известно, что Великобритания ответила отказом на запрос Следственного комитета России (СКР) о взаимной помощи в расследовании «дела Скрипалей».

Как уточнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, долгое время Лондон вообще никак не реагировал на запрос, ответ пришел лишь «несколько дней назад». Причем свой отказ британские правоохранители обосновали «соображениями национальной безопасности».

«Несколько дней назад поступил ответ, в котором официально написано, что по соображениям национальной безопасности Великобритания не может предоставить нам помощь по данному конкретному уголовному делу, связанному с судьбой граждан Российской Федерации», - сказал Лавров в интервью французским СМИ - RT France, Paris Match и Figaro.

Также глава МИД РФ отметил, что все международные конвенции требуют от Лондона предоставить Москве доступ ко всем фактам, связанным с расследованием инцидента в Солсбери, так как одной из пострадавших является Юлия Скрипаль - российская гражданка.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. По словам местных властей, они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества.

А вскоре в Лондоне заявили, что к инциденту якобы причастна Москва, однако никаких доказательств не представили. Кроме того, британская сторона сразу отказалась идти на контакт с Москвой в связи с делом Скрипалей.