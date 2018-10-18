2018-10-18T08:52:51+03:00
Политика

Лондон ответил отказом на запрос СКР по делу Скрипалей

Великобритания объяснила свое решение «соображениями национальной безопасности»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments7
В начале марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе СолсбериВ начале марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе СолсбериФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 18 октября, стало известно, что Великобритания ответила отказом на запрос Следственного комитета России (СКР) о взаимной помощи в расследовании «дела Скрипалей».

Как уточнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, долгое время Лондон вообще никак не реагировал на запрос, ответ пришел лишь «несколько дней назад». Причем свой отказ британские правоохранители обосновали «соображениями национальной безопасности».

«Несколько дней назад поступил ответ, в котором официально написано, что по соображениям национальной безопасности Великобритания не может предоставить нам помощь по данному конкретному уголовному делу, связанному с судьбой граждан Российской Федерации», - сказал Лавров в интервью французским СМИ - RT France, Paris Match и Figaro.

Также глава МИД РФ отметил, что все международные конвенции требуют от Лондона предоставить Москве доступ ко всем фактам, связанным с расследованием инцидента в Солсбери, так как одной из пострадавших является Юлия Скрипаль - российская гражданка.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. По словам местных властей, они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества.

А вскоре в Лондоне заявили, что к инциденту якобы причастна Москва, однако никаких доказательств не представили. Кроме того, британская сторона сразу отказалась идти на контакт с Москвой в связи с делом Скрипалей.

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобиль премьер-министра Словакии врезался в оленя
В Госдуме назвали слова президента Польши о «Северном потоке -2» не серьезными
Украинцев возмутила итальянская карта, на которой Крым - часть России
Финляндия потратила на встречу Путина и Трампа 5,7 млн евро
Путин задал Болтону вопрос про стрелы и оливки на гербе США
Глушаков не пришел попрощаться с Каррерой
Путин предложил встретиться с Трампом в Париже
Путин высказал Болтону свое удивление недружественными шагами США
Король Саудовской Аравии встретился с родными убитого в Стамбуле журналиста
На дне Черного моря обнаружили самый древний сохранившийся корабль
Канадский рэпер Джон Джеймс погиб на съемках клипа
Владимир Путин принял Болтона в Кремле
Любители сидеть на диване болеют в пять раз чаще
Путин призвал предельно упростить процедуры создания и ведения бизнеса
Владимир Путин призвал упростить все условия ведения бизнеса
Пенс назвал убийство журналиста Хашукджи атакой на свободу прессы
Путин выступил за продление надзорных каникул для малого бизнеса
Наталья Касперская рассказала о кибервойне с США
Президент Польши призвал Германию отказаться от "Северного потока – 2"
Тимошенко призвала создать движение против повышения цен на газ
В Японии работникам начали платить за здоровый сон
Владелец судна "Норд" планирует вернуть его через международный суд