2018-10-19T06:56:04+03:00
В мире

Отправивший «ядовитое» письмо Трампу бывший военный не признал вину

При этом мужчина подтвердил, что отсылал конверты с касторовыми семенами президенту и другим чиновникам
Юлия ДИВЕЕВА
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Бывший военнослужащий ВС США Уильям Клайд АлленБывший военнослужащий ВС США Уильям Клайд АлленФото: REUTERS
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Бывший военнослужащий ВС США Уильям Клайд Аллен не призенал себя виновным в рассылке яда в письмах высокопоставленным чиновникам, в том числе президенту Дональду Трампу и главе Пентагона Джеймсу Мэттису.

Заседание суда по его делу состоялось 18 октября в штате Юта. При этом обвиняемый признал, что отправлял письма с касторовыми семенами, из которых получают клещевину, сообщает телеканал KUTV.

Аллену также были предъявлены обвинения по еще нескольким аналогичным эпизодам: письма с семенами он посылал еще директору ЦРУ и министру ВВС. При этом в обвинительных документах не зафиксировано его признание о том, что такие же конверты он отправил президенту РФ Владимиру Путину и королеве Великобритании Елизавете II.

По словам Уильяма Клайда Аллена он купил около ста касторовых семян в интернете. В ходе слушаний эксперт подтвердил, что извлечение из них рицина не требует технических знаний и довольно легко. Человек, съевший семена может почувствовать тошноту, колики в животе - рицин провоцирует воспаление в тонком кишечнике, рвоту и даже внутреннее кровотечение, а также моет вызывать смерть в течение 5-7 дней.

Как ранее писал сайт kp.ru, секретная служба США, которая занимается охраной первых лиц государства, перехватила подозрительный конверт, предназначавшийся американскому лидеру Дональду Трампу, и другим высокопоставленным чиновникам. В письмах нашли вещество, схожее с рицином.

Аллена задержали на следующий день. Он указал на конвертах свой обратный адрес.

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