2018-10-04T08:41:00+03:00
В мире

Стало известно имя предполагаемого отправителя «ядовитых писем» Трампу и Мэттису

Правоохранители штата Юта, где был задержан подозреваемый, обнародовали также его фотографию [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сотрудники ФБР и правоохранительных органов Юты возле дома в Логане, где задержали подозреваемогоСотрудники ФБР и правоохранительных органов Юты возле дома в Логане, где задержали подозреваемогоФото: REUTERS
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К этому часу стало известно имя предполагаемого отправителя «отравленных писем» в Белый дом и Пентагон. Мужчину, которого сотрудники ФБР задержали в Юте, зовут Уильям Клайд Аллен III, сообщает агентство Reuters.

Кроме того, офис шерифа округа Дэвис обнародовал фотографию подозреваемого.

Уильям Клайд Аллен III, задержанный по подозрению в отправке конвертов с отравой президенту и главе Минобороны США Фото: REUTERS

Уильям Клайд Аллен III, задержанный по подозрению в отправке конвертов с отравой президенту и главе Минобороны СШАФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Как писал сайт kp.ru, предполагаемого злоумышленника работники ФБР и местная полиция задержали в городе Логан (штат Юта), причем «вычислить» его следователям было совсем несложно: им помог обратный адрес на конвертах.

Расследование привело ФБР в Юту, откуда были присланы подозрительные конверты Фото: REUTERS

Расследование привело ФБР в Юту, откуда были присланы подозрительные конвертыФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Напомним, ранее Секретная служба США заявила о перехвате ядовитых писем, предназначавшихся президенту США Дональду Трампу, министру обороны Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морскими операциями адмиралу Джону Ричардсону. Позже СМИ сообщили, что подозрительные послания в Белый дом и Пентагон отправлял бывший военнослужащий военно-морских сил.

Сотрудники ФБР и правоохранительных органов Юты возле дома в Логане, где задержали подозреваемого Фото: REUTERS

Сотрудники ФБР и правоохранительных органов Юты возле дома в Логане, где задержали подозреваемогоФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Между тем, официальный представитель американского министерства обороны Дана Уайт сообщила, что в конвертах был не рицин, а семена растения, из которого его получают. То есть, касторовые бобы.

СПРАВКА «КП»

Рицин – это белковый токсин, который получают из касторовых бобов. При попадании в человеческий организм через пищеварительный тракт в большинстве случаев вызывает смерть. Не менее опасно и вдыхание рицина – в первые же минуты яд вызывает лихорадку, несварение желудка, понос и кашель. При прямом введении этого яда в кровь (например, с помощью инъекции) смерть неизбежна. Он в шесть тысяч раз сильнее цианистого калия, и противоядия от него пока не существует. Смертельная доза для человека - 0,3 мг на килограмм веса.

Касторовые бобы, из которых получают рицин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Касторовые бобы, из которых получают рицинФото: GLOBAL LOOK PRESS

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