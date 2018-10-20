2018-10-20T02:10:40+03:00
В мире

Трамп не исключает введения санкций против Эр-Рияда по делу Хашкаджи

Президент США считает, что необходимо установить виновных в исчезновении саудовского журналиста в Турции
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Вашингтон готов обсудить возможность введения санкций в отношении Эр-Рияда в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, во время поездки в штат Аризона.

Глава государства отметил, что рано еще говорить о последствиях этого инцидента, но на вопрос о возможных ограничительных мерах против властей Саудовской Аравии он сказал: «Может быть, может быть». Однако по мнению Трампа, сначала надо установить виновных.

«Мы узнаем, кто что знал, когда и где. И мы выясним это», - пообещал глава Белого дома.

Как пишет агентство Reuters, несмотря на то, что Трамп угрожает серьезными последствиями, он признал, что разрыв отношений с Саудовской Аравией не желателен для США, поскольку Эр-Рияд играет важную роль в противодействии иранскому влиянию на Ближнем Востоке и имеет огромный торговый потенциал для Америки.

«Саудовская Аравия была нашим великим союзником. Она была крупнейшим инвестором в Соединенных Штатах. Поэтому это так печально», - расстроился президент.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября после того, как посетил консульство Саудовской Аравии в турецком Стамбуле. Известно, что журналист отправился в диппредставительство своей страны, чтобы оформить документы на брак. А 13 октября турецкие СМИ рассказали об «аудиозаписях, подтверждающих пытки и смерть саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи», которые попали в руки полиции.

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