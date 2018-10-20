Эр-Рияд подтвердил смерть Хашкаджи в консульстве в Стамбуле

20 Окт. 02:27 2018-10-20T02:28:54+03:00

По делу было арестовано 18 граждан королевства Саудовская Аравия

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Официальный Эр-Рияд признал факт гибели саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Соответствующее заявление в субботу, 20 октября, сделал генеральный прокурор королевства.

В нем отмечается, что мужчина стал жертвой драки, которая началась из-за конфликта Хашкаджи с людьми, с которыми он встретился в дипмиссии.

«Расследование по-прежнему продолжается, по делу арестованы 18 граждан Саудовской Аравии были арестованы», - цитирует слова генпрокурора агентство Reuters.

Кроме того, были уволены два высокопоставленных саудовских чиновника - советник королевского суда Сауд аль-Кахтани и заместитель начальника разведки Ахмед Асири.

Ранее сайт «КП» сообщил, что президент США Дональд Трамп допустил введение санкций против Саудовской Аравии в связи с исчезновением журналиста, подчеркнув при этом важность отношений между США и Саудовской Аравией.

Напомним, Хашкаджи пропал 2 октября после того, как посетил консульство Саудовской Аравии в турецком Стамбуле.