2018-10-20T04:36:32+03:00
Политика

Парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны

Поправки в конституцию поддержали 80 из 120 депутатов
Юлия ДИВЕЕВА
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Парламент МакедонииПарламент МакедонииФото: REUTERS
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В Македонии в Собрании (парламенте) прошло поименное голосование депутатов по вопросу внесения поправок в конституцию республики, которые позволят изменить название страны. Большинство парламентариев поддержали законопроект, представленный македонским правительством.

За поправки проголосовали 80 из 120 депутатов, еще 39 высказались против, и один депутат отсутствовал на заседании. Отметим, что голосование проводилось дважды и результаты первого и второго голосования полностью совпали.

Таким образом, депутаты Собрания одобрили добавление слова «северная» к названию Республика Македония; изменение государственных правовых традиций, указанных в конституции; уважение суверенитета, территориальной целостности и политической независимости соседних стран, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 30 сентября в Македонии прошел всенародный референдум по вопросу пререименования бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. Явка на избирательные участки была крайне низкой и составила 36,11% от общего числа голосующего населения. Центризбирком отметил, что итоги плебисцита не могут быть признаны, так как по конституции необходимо участие не менее половины электората.

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