МИД Саудовской Аравии пообещал наказать виновных в гибели журналиста Хашкаджи по всей строгости закона
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии прокомментировала смерть журналиста Джамаля Хашкаджи на территории генконсульства своей страны в турецком Стамбуле.
В частности, в МИД королевства пообещали принять все необходимые меры для того, чтобы раскрыть все обстоятельства убийства обозревателя The Washington Post. Также в дипведомстве заверили, что все причастные к гибели корреспондента понесут наказание, причем за свои действия они ответят по всей строгости закона, сообщает официальный сайт саудовского министерства иностранных дел.
Кроме того, внешнеполитическое ведомство высоко оценило уровень взаимодействия и помощи Турции в расследовании исчезновения Хашкаджи.
Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб уже подтвердил смерть журналиста Джамаля Хашкаджи на территории генконсульства королевства в Стамбуле. По его версии, к гибели привела драка между обозревателем The Washington Post и находившимися в диппредставительстве людьми.