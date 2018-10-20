2018-10-20T09:29:46+03:00
В мире

МИД Саудовской Аравии пообещал наказать виновных в гибели журналиста Хашкаджи по всей строгости закона

Ранее генпрокурор королевства уже подтвердил смерть обозревателя The Washington Post
Дарья ИВАШКИНА
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Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октябряСаудовский журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октябряФото: REUTERS
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Министерство иностранных дел Саудовской Аравии прокомментировала смерть журналиста Джамаля Хашкаджи на территории генконсульства своей страны в турецком Стамбуле.

В частности, в МИД королевства пообещали принять все необходимые меры для того, чтобы раскрыть все обстоятельства убийства обозревателя The Washington Post. Также в дипведомстве заверили, что все причастные к гибели корреспондента понесут наказание, причем за свои действия они ответят по всей строгости закона, сообщает официальный сайт саудовского министерства иностранных дел.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство высоко оценило уровень взаимодействия и помощи Турции в расследовании исчезновения Хашкаджи.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб уже подтвердил смерть журналиста Джамаля Хашкаджи на территории генконсульства королевства в Стамбуле. По его версии, к гибели привела драка между обозревателем The Washington Post и находившимися в диппредставительстве людьми.

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