Росгвардия предложила ужесточить правила хранения оружия
В субботу, 20 октября, стало известно, что Росгвардия подготовила поправки в правила оборота гражданского и служебного оружия в России.
В частности, согласно проекту документа, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, Федеральная служба войск национальной гвардии предлагает обязать владельцев оружия, берущих с собой огнестрел в поездки, в течение трех рабочих дней сообщать в Росгвардию свое фактическое местонахождение.
Как считают авторы инициативы, такие меры позволят улучшить контроль за оборотом оружия в местах его временного хранения.
Отметим, власти задумались об ужесточении оборота оружия после трагедии в Керчи. Как сообщал сайт kp.ru, 17 октября 18-летний Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже. В результате погиб 21 человек. А буквально на следующий день после бойни в сети появилось видео, на котором видно, как керченский стрелок закупает патроны перед своим преступлением.
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