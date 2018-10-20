2018-10-20T13:27:41+03:00
Политика

Росгвардия предложила ужесточить правила хранения оружия

Нововведения коснутся тех, кто берет огнестрел с собой в поездки
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments201
Росгвардия предложила ужесточить правила хранения оружияРосгвардия предложила ужесточить правила хранения оружияФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В субботу, 20 октября, стало известно, что Росгвардия подготовила поправки в правила оборота гражданского и служебного оружия в России.

В частности, согласно проекту документа, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, Федеральная служба войск национальной гвардии предлагает обязать владельцев оружия, берущих с собой огнестрел в поездки, в течение трех рабочих дней сообщать в Росгвардию свое фактическое местонахождение.

Как считают авторы инициативы, такие меры позволят улучшить контроль за оборотом оружия в местах его временного хранения.

Отметим, власти задумались об ужесточении оборота оружия после трагедии в Керчи. Как сообщал сайт kp.ru, 17 октября 18-летний Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже. В результате погиб 21 человек. А буквально на следующий день после бойни в сети появилось видео, на котором видно, как керченский стрелок закупает патроны перед своим преступлением.

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД РФ назвал «театром абсурда» сообщение о прослушке телефона Трампа
Лавров назвал сроки выхода США из Договора о РСМД
Саратовский депутат сел на «министерскую диету»
Порошенко поблагодарил ЕС за принятие резолюции по Азовскому морю
Международные резервы России за неделю выросли на $1 млрд
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию в Сирии
Глава ВТБ рассказал о новой авиакомпании
Генпрокуратура Украины передала в суд дело против Жириновского
МИД РФ назвал тему Азовского моря «очередной пропагандистской картой» Запада
Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Скорсезе
«Газпром» начал арбитражное разбирательство против Украины
Аевица Мирей Матье призналась в любви к России
«Роснефть» приступила к выплате дивидендов за первое полугодие 2018 года
Врачи запретили петь Джастину Тимберлейку
Путин поручил Росгвардии усилить контроль за оборотом оружия
Лавров и сирийская оппозиция обсудят Идлиб во время переговоров в Москве
Минстрой предлагает признать «ветхое жилье»
Толстой назвал необоснованным и хамским присуждение Сенцову премии имени Сахарова
В США обнаружили подозрительную посылку, адресованную Байдену
Федор Конюхов облетит вокруг Земли на самолете за пять дней
Путин рассказал, что с начала года ФСБ предотвратила 15 терактов
Путин заявил о росте военных пенсий в будущем году до 6%
Xiaomi представила новый безрамочный смартфон-слайдер Mi Mix 3
Переделанным маршруткам запретят перевозить пассажиров
Певица Алсу получила звание заслуженной артистки России
Генпрокурор Саудовской Аравии назвал убийство Хашкаджи заранее спланированным