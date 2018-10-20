Росгвардия предложила ужесточить правила хранения оружия

20 Окт. 13:27 2018-10-20T13:27:41+03:00

Нововведения коснутся тех, кто берет огнестрел с собой в поездки

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В субботу, 20 октября, стало известно, что Росгвардия подготовила поправки в правила оборота гражданского и служебного оружия в России.

В частности, согласно проекту документа, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, Федеральная служба войск национальной гвардии предлагает обязать владельцев оружия, берущих с собой огнестрел в поездки, в течение трех рабочих дней сообщать в Росгвардию свое фактическое местонахождение.

Как считают авторы инициативы, такие меры позволят улучшить контроль за оборотом оружия в местах его временного хранения.

Отметим, власти задумались об ужесточении оборота оружия после трагедии в Керчи. Как сообщал сайт kp.ru, 17 октября 18-летний Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже. В результате погиб 21 человек. А буквально на следующий день после бойни в сети появилось видео, на котором видно, как керченский стрелок закупает патроны перед своим преступлением.