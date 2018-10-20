Горсовет Херсона лишил русский язык регионального статуса

20 Окт. 14:31 2018-10-20T14:31:58+03:00

Данное положение позволяло использовать в работе местных органов самоуправления не только мову, но и культурное наследие "соседей"

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Русский язык лишился регионального статуса в Херсонской области. Такое решение принял в минувшую пятницу, 19 октября, местный городской совет. В поддержку лишения русского языка регионального статуса высказались 33 депутата из 38. Еще трое членов фракции "Оппоблок" и один внефракционный народный избранник воздержались от голосования.

Сайт "Херсонские вести" напоминает, что наличие у русского языка регионального статуса позволяло использовать его в работе местных органов самоуправления. Такая возможность появилась у властей украинского региона еще в августе 2012 года. Тогда "за" проголосовали 47 депутатов горсовета.

Напомним, что ранее похожее решение было принято депутатами Львовского областного совета. В сентябре этого года они наложили запрет на публичное использование русскоязычного "культурного продукта". Теперь на территории области запрещены любые гастроли, выступления и книги на русском языке, а также песни и даже простые разговоры в общественных местах.

При этом, как писал ранее сайт kp.ru, согласно опросу, большинство украинцев все же хотели бы иметь доступ к телевидению на русском языке.