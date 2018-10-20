Ципрас назвал историческим голосование в парламенте Македонии

20 Окт. 15:27 2018-10-20T15:27:08+03:00

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, выступая в субботу, 20 октября, в МИД страны во время церемонии передачи ему поста руководителя ведомства, назвал Преспанское соглашение о переименовании Республики Македония большим успехом, а состоявшееся в минувшую пятницу, 19 октября, голосование в парламенте соседнего государства по этому документу - историческим.

«Сегодня исторический, символический день для нашей внешней политики после голосования в парламенте Скопье вчера вечером. <…> Преспанское соглашение стало большим успехом», - сказал Ципрас, подчеркнув при этом, что «очень сложно добиться, чтобы в мирное время страна изменила свое конституционное название».

Также греческий премьер обратил внимание на тот факт, что соседнюю страну под ее конституционным названием «Республика Македония» признают «140 стран, в том числе такие важнейшие страны мира, как США, Россия и Китай», сообщает греческое государственное телевидение ERT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 октября Собрание (парламент) Македонии поддержало внесение изменений в конституцию республики, которые позволят изменить название страны с «Республики Македония» на «Северную Македонию». За соответствующие поправки проголосовали 80 из 120 депутатов.