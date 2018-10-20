2018-10-20T18:28:15+03:00
В мире

Президент Мексики пообещал не допустить незаконного вторжения мигрантов

По словам Энрике Пенья Ньето, на территорию страны попадут лишь те беженцы, у которых есть все необходимые документа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Мексики Энрике Пенья НьетоПрезидент Мексики Энрике Пенья НьетоФото: REUTERS
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Президент Мексики Энрике Пенья Ньето пообещал не допустить незаконного вторжения мигрантов на территорию североамериканской страны. По его словам, границу с Гватемалой смогут пересечь лишь те беженцы, у которых есть виза и другие необходимые документы.

"Как и любое суверенное государство, Мексика не допускает и не допустит незаконного и тем более насильственного вторжения на свою территорию. Агрессивные действия не только ставят под удар суверенитет страны, но и создают опасность для самих мигрантов, особенно для детей, женщин и пожилых людей", - сказал глава государства в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.

Ньето подчеркнул, что Мексика готова предоставить статус беженцев отдельным иностранцам, но лишь тем, которые попадут на территорию страны законным образом.

Напомним, что в минувшую пятницу, 19 октября, так называемый "караван" мигрантов из нескольких тысяч человек прорвал ограждение на границе с Гватемалой. В результате на территорию Мексики смогли проникнуть порядка 50 беженцев.

В ходе прорыва они кидали камни в полицейских. По последним данным, пострадали шесть правоохранителей, передает сайт kp.ru.

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