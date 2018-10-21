2018-10-21T03:13:07+03:00
Политика

В Азовское море после ремонта вернется украинский пограничный сторожевой корабль «Донбасс»

Украинские СМИ объявили, что это «одна из самых мощных единиц» сил Незалежной в регионе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пограничный сторожевой корабль ПСКР-705 «Донбасс». Фото: Facebook/ информационный портал «Тиск»Пограничный сторожевой корабль ПСКР-705 «Донбасс». Фото: Facebook/ информационный портал «Тиск»
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В Азовское море после ремонта возвращается украинский пограничный сторожевой корабль «Донбасс», сообщает информационный портал «Тиск».

«Усиление в Азовском море. В строй после ремонта возвращается одна из самых мощных единиц украинских сил в этом регионе, корабль морской охраны ПСКР проекта проект 205П (шифр «Тарантул») BG-32 «Донбасс», - говорится в сообщении на странице издания в Facebook.

Отмечается, что ремонт включал в себя очистку и покраску, обслуживание топливных, масляных и балластных цистерн, починку рулевых механизмов, винтов, валов и системы охлаждения корабля, а также установку протекторов на подводной части его корпуса.

Построенный в 1982 году в советском Ленинграде сторожевик перешел в состав морской охраны Госпогранслужбы Украины в 1992 году. Он оснащен двумя 30-миллиметровыми артиллерийскими установками Ак-230, крупнокалиберными пулеметами ДШКМ калибра 12,7-мм, двумя пулеметами ПКМБ калибра 7,62 мм, а также двумя установками для сброса глубинных бомб.

Напомним, Киев еще в начале сентября заявил о намерении до конца года создать базу военно-морских сил Украины в Азовском море, увеличить группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии.

Кстати, как ранее сообщал сайт kp.ru, полученные от США два списанных катера береговой охраны тоже собираются отправить в Азовское море. На Украине сочли, что они «идеально подходят» для усиления их военного присутствия в регионе.

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