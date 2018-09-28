Украина планирует направить списанные США катера в Азовское море
Переданные Украине американские патрульные катера Cutters Drummond и Cushing класса "Island" могут быть перевооружены и в последствии направлены в Азовское море. Такое заявление сделала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
По ее словам, данные патрульные суда "идеально подходят" для усилия военного присутствия Украины в регионе.
"Эти катера еще 25-30 лет будут служить нашим военно-морским силам, будут охранять и патрулировать украинскую морскую акваторию. Верю, что и в украинском Крыму", — написала Геращенко у себя на странице в Facebook.
Стоит отметить, что этим двум американским катерам и так уже более 30 лет. Соединенные Штаты давно списали их и никак не использовали. Более того, в настоящий момент суда не имеют никакого вооруженного оснащения.
Однако, несмотря на это, церемония передачи катеров Киеву была и правда торжественной. На ней даже присутствовал сам президент Украины Петр Порошенко.
В ходе своего выступления перед служащими базы Береговой охраны "Балтимор" он поблагодарил США за "подарок", который на деле обошелся в 9 млн долларов, передает сайт kp.ru.