Украина планирует направить списанные США катера в Азовское море

СЕГОДНЯ 15:35 2018-09-28T15:35:26+03:00

На Украине хотят отправить полученные от США катера в Азовское море. Фото: Iryna Gerashchenko Фото: facebook.com

В Верховной Раде считают, что эти патрульные суда прослужат стране еще не менее 30 лет

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Переданные Украине американские патрульные катера Cutters Drummond и Cushing класса "Island" могут быть перевооружены и в последствии направлены в Азовское море. Такое заявление сделала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, данные патрульные суда "идеально подходят" для усилия военного присутствия Украины в регионе.

"Эти катера еще 25-30 лет будут служить нашим военно-морским силам, будут охранять и патрулировать украинскую морскую акваторию. Верю, что и в украинском Крыму", — написала Геращенко у себя на странице в Facebook.

Стоит отметить, что этим двум американским катерам и так уже более 30 лет. Соединенные Штаты давно списали их и никак не использовали. Более того, в настоящий момент суда не имеют никакого вооруженного оснащения.

Однако, несмотря на это, церемония передачи катеров Киеву была и правда торжественной. На ней даже присутствовал сам президент Украины Петр Порошенко.

В ходе своего выступления перед служащими базы Береговой охраны "Балтимор" он поблагодарил США за "подарок", который на деле обошелся в 9 млн долларов, передает сайт kp.ru.