Посол Москвы в Минске: Любое нападение на Беларусь будет расцениваться как нападение на Россию

22 Окт. 01:27 2018-10-22T01:42:00+03:00

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Любое нападение на Белоруссию в Москве будет расцениваться как нападение на Россию, заявил в воскресенье, 21 октября, российский посол в Минске Михаил Бабич в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он напомнил о вероятности размещения военных баз США в Польше, назвав это «тревожным фактором», которым нельзя пренебрегать.

«И вот очень важный момент, я думаю, это важно и для наших белорусских партнеров и, главное, для всех, кто что-то замышляет: нападение на Беларусь любое в военном плане будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями», - подчеркнул дипломат.

Как отметил российский посол, Россия и Белоруссия проводят единую военную политику, «которая гарантирует абсолютную безопасность» граждан обоих государств, и «в этой ситуации мы усилия свои наращиваем адекватно развивающейся обстановке».

По словам Михаила Бабича, у Москвы и Минска по этому вопросу «абсолютное взаимопонимание»: «У нас действует региональная группировка войск и сил, и на сегодня сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для ответного удара».

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