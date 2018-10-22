Число пострадавших при стрельбе во Флориде возросло до шести

22 Окт. 02:27 2018-10-22T02:31:55+03:00

Неизвестный устроил стрельбу в одной из прачечных американского города Джэксонвилль Фото: REUTERS

Трое из них находятся в критическом состоянии, стрелка задержать не удалось

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Число раненых неизвестным в центре американского города Джексонвилл (штат Флорида) возросло до шести человек, трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает офис местного шерифа на своей странице в Twitter. Ранее сообщалось о четверых раненых.

Задержать подозреваемых в расстреле людей на улице пока не удалось. По одной из версий, стрелять могли из машины.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 21 октября, неизвестный открыл огонь возле прачечной, расположенной неподалеку от стадиона «Ягуар», и скрылся с места преступления на автомобиле.

Район оцеплен сотрудниками полиции, ведется расследование произошедшего.

Стоит отметить, стрельба в людных местах в Соединенных Штатах – не редкость. Например, 9 октября в той же Флориде вооруженный мужчина убил двух человек и ранил еще двух в торговом центре.