Число пострадавших при стрельбе во Флориде возросло до шести
Число раненых неизвестным в центре американского города Джексонвилл (штат Флорида) возросло до шести человек, трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает офис местного шерифа на своей странице в Twitter. Ранее сообщалось о четверых раненых.
Задержать подозреваемых в расстреле людей на улице пока не удалось. По одной из версий, стрелять могли из машины.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 21 октября, неизвестный открыл огонь возле прачечной, расположенной неподалеку от стадиона «Ягуар», и скрылся с места преступления на автомобиле.
Район оцеплен сотрудниками полиции, ведется расследование произошедшего.
Стоит отметить, стрельба в людных местах в Соединенных Штатах – не редкость. Например, 9 октября в той же Флориде вооруженный мужчина убил двух человек и ранил еще двух в торговом центре.