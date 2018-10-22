2018-10-22T22:15:16+03:00
В мире

Никаких «неопределившихся» и «людей X»: В США узаконят существование только двух полов

Кроме того, власти США хотят запретить американцам менять пол в документах
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Дональд Трамп решил установить ясность в гендерном вопросеДональд Трамп решил установить ясность в гендерном вопросеФото: REUTERS
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Никаких «третьих полов», «неопределившихся» и «людей X»: существуют только мужчины и женщины - и точка. Администрация Дональда Трампа хочет на законодательном уровне установить ясность в гендерном вопросе.

Команда нынешнего президента США намерена запретить американцам менять пол в документах. Если уж родился мужчиной - им и оставайся.

Газета The New York Times указывает, что решение точно затронет 1,4 миллиона американцев, которые уже сменили пол - в том числе и хирургическим путем.

Кстати, как ранее сообщал сайт kp.ru, буквально на днях в Нью-Йорке приняли совершенно обратное решение - там ввели в документах третий пол «X».

К слову, запрет «третьего пола» станет не первым шагом в этом направлении. Одним из первых указов Трампа после вступления им в должность президента США стала отмена так называемого «туалетного закона» Обамы, по которому «особенные» подростки могли выбирать, какими раздевалками, уборными или душевыми пользоваться – для девочек или для мальчиков – «на основе гендерной идентичности, а не биологического пола».

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