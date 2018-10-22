2018-10-22T16:12:55+03:00
Политика

Трамп назвал ситуацию с потоком мигрантов позором для демократов

По мнению президента США, иммиграционное законодательства страны нуждается в поправках
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с караваном беженцев, которые движутся к американским границам, позором для демократов. По мнению главы государства, в ближайшее время иммиграционная политика Соединенных Штатов должна претерпеть поправки.

"Караваны являются позором Демократической партии. Измените иммиграционное законодательство сейчас же!" — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Напомним, что 19 октября называемый "караван" мигрантов из четырех тысяч человек прорвал металлическое заграждение на границе с Гватемалой, и на территорию Мексики проникли не менее 50 беженцев. Кроме того, в результате беспорядков пострадали правоохранители.

Сайт kp.ru писал о том, что большая часть таких мигрантов пытается добраться до США, чтобы получить там убежище и найти работу. В последнее время число пограничных переходов между Мексикой и Соединенными Штатами продолжает расти. Американские пограничники отслеживают движение каравана, поскольку опасаются массового прорыва границ.

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