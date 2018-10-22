Суд Греции перенес рассмотрение апелляции на выдачу Винника Франции

22 Окт. 16:55 2018-10-22T16:55:38+03:00

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Верховный суд Греции перенес на 5 ноября рассмотрение апелляции на выдачу россиянина Александра Винника французским властям. Таким образом, была удовлетворена соответствующая просьба адвоката Зои Константопулу.

Юрист напомнила, что, согласно решению Адвокатского союза Афин, защитникам можно работать лишь до 15:00. Кроме того, перед тем как завершить слушание, Константопулу указала на то, что трое из восьми судей данного состава уже участвовали в судебном процессе 2017 года. Тогда было принято решение о выдаче россиянина в США. По данным ТАСС, после шестичасового перерыва те самые судьи не стали возвращаться в зал.

Адвокат же призвала суд рассмотреть всю доказательную базу и тщательно фиксировать происходящее в ходе слушаний.

"Вы хотите допрашивать его в качестве свидетеля, нарушая всю процедуру его защиты. Я протестую против этого и обращаюсь к суду, требуя отмены такой процедуры", - добавила Константопулу.

Напомним, что Винника арестовали в июле 2017 года по обвинению в отмывании средств и махинациях с криптовалютой. Помимо США запрос на экстрадицию мужчины направила также Россия, поскольку на родине в его отношении возбуждено дело о мошенничестве, однако суд удовлетворен лишь просьбу Франции, которая была рассмотрена по ускоренной процедуре, передает сайт kp.ru.