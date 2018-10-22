2018-10-22T17:41:51+03:00
Политика

Матвиенко назвала провокацией задержание сотрудника Совфеда в Норвегии

Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что данный инцидент не должен остаться безнаказанным
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спикер верхней палаты парламента РФ Валентина МатвиенкоСпикер верхней палаты парламента РФ Валентина МатвиенкоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что задержание россиянина Михаила Бочкарева в Норвегии не должно остаться безнаказанным. Такую позицию она озвучила в ходе встречи с тем самым сотрудником аппарата верхней палаты парламента, который провел в изоляторе около месяца.

"Бывают какие-то ошибки, но здесь никаких, даже малейших оснований для задержания не было. У всех, кто такого рода провокации устраивает, должно быть понимание, что безнаказанно это не остается", - сказала сенатор.

Она поздравила Бочкарева с благополучным возвращением на родину и подчеркнула, что российская сторона "в жесткой форме" добивалась его немедленного освобождения. По словам Матвиенко, в Совфеде "ни минуту" не сомневались в невиновности соотечественника, прекрасно осознавая, что это резонансное событие стало очередной "фейковой историей", передает ТАСС.

Напомним, 51-летний Михаил Бочкарев приехал в Норвегию, чтобы поучаствовать в семинаре, но был задержан прямо в аэропорту Осло по подозрению в незаконном сборе информации. Однако спустя месяц после ареста никаких доказательств его вины представлено так и не было. В результате суд решил выпустить Бочкарева из тюрьмы.

Как рассказал сам сотрудник Совфеда "Комсомольской правде", пребывание в камере далось ему тяжело, но мужчина постоянно чувствовал поддержку своих коллег, соотечественников и государства.

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