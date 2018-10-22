2018-10-22T22:22:16+03:00
В мире

Направляющийся в США караван мигрантов увеличился до 7 тысяч человек

Колонны беженцев движутся с юга Мексики в сторону северных границ страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Движущийся в США «караван мигрантов» увеличился до 7 тысяч человек‍Движущийся в США «караван мигрантов» увеличился до 7 тысяч человек‍Фото: REUTERS
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Число мигрантов, желающих обрести новый дом и работу на территории Соединенных Штатов, продолжает стремительно увеличиваться. На данный момент движущийся в сторону американской границы караван включает в себя уже более 7 тысяч человек. Такие сведения предоставила Организация Объединенных Наций.

Как сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу ООН, в воскресенье, 21 октября, колонны беженцев покинули город Сьюдад-Идальго на юге Мексики и направились в сторону северных границ страны.

Напомним, что еще несколько дней назад этот караван включал в себя всего четыре тысячи человек. Мигранты устроили беспорядки на границе с Гватемалой, в результате которых пострадали мексиканские полицейские, однако остановить поток людей не удалось.

Сайт kp.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп уже возложил вину за случившееся на демократов и призвал их внести поправки в иммиграционное законодательство.

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