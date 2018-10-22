2018-10-22T17:10:04+03:00
Политика

США сократят финансирование Гондураса, Гватемалы и Сальвадора из-за мигрантов

По мнению американского лидера Дональда Трампа, именно эти три страны ответственны за формирование "каравана" беженцев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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США планируют сократить или полностью прекратить финансовую поддержку Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его мнению, силовые ведомства именно этих трех стран ответственны за формирование так называемого "каравана" мигрантов, который в настоящий момент движется к американским границам.

"Гватемала, Гондурас и Сальвадор не смогли остановить поток людей, покидающих свои страны и незаконно прибывающих в США. Теперь мы начнем прекращать или существенно сокращать финансовую помощь, которую выделяли им на регулярной основе ", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что 19 октября около четырех тысяч беженцев подошли к границе Мексики с Гватемалой. Части из них удалось прорвать металлическое заграждение и попасть на территорию соседнего государства. В результате полицейским пришлось применить слезоточивый газ.

Сайт kp.ru писал о том, что в ходе беспорядков пострадали не менее шести правоохранителей. Американский глава уже назвал случившееся позором демократов.

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