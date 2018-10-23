Трамп заявил, что намерен включить Китай в договор о РСМД

23 Окт. 08:27 2018-10-23T08:27:10+03:00

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Китай также должен присоединиться к Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп накануне агитационной поездки в Техас перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс.

«Китай не включен в договор, он должен быть включен в него», - подчеркнул Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

Также Трамп подтвердил намерение вывести США из ДРСМД и вновь обвинил Россию в несоблюдении «духа и буквы» этого соглашения. По мнению президента, Вашингтону следует наращивать американский ядерный потенциал, пока Москва и Пекин «не придут в себя».

«Когда они это сделают, мы поступим умно и мы прекратим это, и не только прекратим, но и сократим (ядерный арсенал)», - добавил Трамп.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил в интервью газете «Коммерсантъ», что от трети до половины китайских баллистических ракет не соответствуют требованиям ДРСМД. Поэтому ожидать, что Пекин присоединится к соглашению и уничтожит их, «просто нереалистично». В то же время Болон отметил, что планы о превращении ДРСМД в многосторонний документ существовали еще в администрации президента Джорджа Буша в 2001-2004 годах.

ДРСМД был подписан в 1987 году в Вашингтоне. В соответствии с документом СССР и США согласились уничтожить все ракеты средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности наземного базирования, а также обязались не разрабатывать, не испытывать и не развертывать подобные вооружения.

В последние несколько лет Москва и Вашингтон выдвигают взаимные обвинения в нарушении ДРСМД. В минувшую субботу президент США анонсировал выход из договора.

В свою очередь в Пекине предупредили о негативных последствиях подобного шага для всего процесса ядерного разоружения. Кроме того, в МИД КНР подчеркнули, что любые отсылки США к Китаю в связи с данной ситуацией являются «абсолютной ошибкой».