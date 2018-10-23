Тело журналиста Хашукджи нашли в резиденции генконсула Саудовской Аравии в Турции
В резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле обнаружено тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Правоохранительные органы Турции подтвердили факт находки. Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа.
Информацию так же подтвердил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинче, он прокомментировал ситуацию РИА Новости.
- Мне сообщили надежные источники в службе безопасности Стамбула, что тело Хашукджи было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула, — пояснил Догу Перинче.
Пока реакции саудовской стороны не последовало.
Журналист Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября. Обозреватель американской газеты Washington Post с 2017 года покинул родную Саудовскую Аравию и проживал в США. Хашукджи был известен своей критикой в адрес властей родной страны и лично кронпринца Мухаммеда бен Салмана.
В Стамбул журналист приехал по личным целям. Известно, что 2 октября он зашел в здание саудовского консульства, чтобы оформить документы. Обратно репортер уже не вышел.
Турция выдвинула версию, что журналиста пытали и убили: об этом говорит аудиозапись, переданная с его часов Apple Watch. Между тем, саудовские власти признали факт гибели Джамаля Хашукджи лишь 22 октября. Эр-Рияд проводит собственное расследование, в рамках которого задержано 18 человек.