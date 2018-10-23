2018-10-23T11:49:43+03:00
Происшествия

Тело журналиста Хашукджи нашли в резиденции генконсула Саудовской Аравии в Турции

Правоохранительный органы страны подтвердили, что речь идет о пропавшем в начале месяца обозревателе Washington Post
Ася РОМАНЧУК
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Обыск в резиденции консула, где было найдено тело журналиста ХашукджиОбыск в резиденции консула, где было найдено тело журналиста ХашукджиФото: REUTERS
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В резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле обнаружено тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Правоохранительные органы Турции подтвердили факт находки. Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа.

Информацию так же подтвердил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинче, он прокомментировал ситуацию РИА Новости.

- Мне сообщили надежные источники в службе безопасности Стамбула, что тело Хашукджи было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула, — пояснил Догу Перинче.

Пока реакции саудовской стороны не последовало.

Журналист Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября. Обозреватель американской газеты Washington Post с 2017 года покинул родную Саудовскую Аравию и проживал в США. Хашукджи был известен своей критикой в адрес властей родной страны и лично кронпринца Мухаммеда бен Салмана.

В Стамбул журналист приехал по личным целям. Известно, что 2 октября он зашел в здание саудовского консульства, чтобы оформить документы. Обратно репортер уже не вышел.

Турция выдвинула версию, что журналиста пытали и убили: об этом говорит аудиозапись, переданная с его часов Apple Watch. Между тем, саудовские власти признали факт гибели Джамаля Хашукджи лишь 22 октября. Эр-Рияд проводит собственное расследование, в рамках которого задержано 18 человек.

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