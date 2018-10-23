Тело журналиста Хашукджи нашли в резиденции генконсула Саудовской Аравии в Турции
В резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле обнаружено тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Правоохранительные органы Турции подтвердили факт находки. Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа.
Информацию так же подтвердил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинче, он прокомментировал ситуацию РИА Новости.
- Мне сообщили надежные источники в службе безопасности Стамбула, что тело Хашукджи было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула, — пояснил Догу Перинче.
Пока реакции саудовской стороны не последовало.
Журналист Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября. Обозреватель американской газеты Washington Post с 2017 года проживал в США. В Стамбул он приехал по личным целям, сообщает Пятый канал.
В последний раз его видели входящим на территорию консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Когда стало понятно, что мужчина исчез, представители дипмиссии заявили, что он покинул территорию консульства, но подтверрджения этому предоставлено не было.
20 октября в государственных СМИ Саудовской Аравии появилась информация, что Хашукджи мертв. Он получил смертельные травмы во время ссоры с сотрудником консульства.
Сейчас по данному делу задержаны 18 человек.