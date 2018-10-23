2018-10-23T12:17:25+03:00
Происшествия

Тело журналиста Хашукджи нашли в резиденции генконсула Саудовской Аравии в Турции

Правоохранительный органы страны подтвердили, что речь идет о пропавшем в начале месяца обозревателе Washington Post
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments36
Тело журналиста Шашукджи нашли в резиденции генконсула Саудовской Аравии в ТурцииТело журналиста Шашукджи нашли в резиденции генконсула Саудовской Аравии в ТурцииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле обнаружено тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Правоохранительные органы Турции подтвердили факт находки. Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа.

Информацию так же подтвердил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинче, он прокомментировал ситуацию РИА Новости.

- Мне сообщили надежные источники в службе безопасности Стамбула, что тело Хашукджи было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула, — пояснил Догу Перинче.

Пока реакции саудовской стороны не последовало.

Журналист Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября. Обозреватель американской газеты Washington Post с 2017 года проживал в США. В Стамбул он приехал по личным целям, сообщает Пятый канал.

В последний раз его видели входящим на территорию консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Когда стало понятно, что мужчина исчез, представители дипмиссии заявили, что он покинул территорию консульства, но подтверрджения этому предоставлено не было.

20 октября в государственных СМИ Саудовской Аравии появилась информация, что Хашукджи мертв. Он получил смертельные травмы во время ссоры с сотрудником консульства.

Сейчас по данному делу задержаны 18 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жертвами атаки израильского дрона стали три палестинских подростка
На выборах президента Бразилии победил Жаир Болсонару
Выборы президента Грузии: Зурабишвили опережает Вашадзе всего на 1,14%
Меркель в Германии раскритиковали за то, что она держала за руки Путина и Эрдогана
В польском городе Жешув рухнул потолок в ТЦ, пострадали семь человек
«Лестер» официально объявил о гибели владельца клуба в крушении вертолета
Американский самолет-разведчик облетел Крым и побережье Краснодарского края
Шеф Пентагона подтвердил намерение отправить военных на границу с Мексикой
В Италии появился памятник Максиму Горькому
Израиль нанес удар с воздуха по трем палестинцам, пытавшимся повредить забор на границе
Умер известный польский художник-экспрессионист Эдвард Двурник
Иранские власти исключают сокращение экспорта нефти ниже уровня ниже 1 млн баррелей в сутки
ЦИК Грузии: Явка на выборах президента страны составила 46,74%
Претендент на пост президента Грузии Зурабишвили назвала данные экзитполов «хорошей предпосылкой» для победы
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон объявил о создании новой партии
Захарова назвала фейком ультиматум повстанцев о выводе "российских военных" из ЦАР
Депутат Рады вызвал полицию на «Дискотеку 80-х» из-за пионерских галстуков
Итог матча Барселона - Реал Мадрид: каталонцы разгромили королевский клуб со счетом 5:1
Жертвами авиаудара коалиции США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор стали пять мирных жителей
В сети появились изображения скоростного российского «вертолета будущего»
Матч Барселона - Реал Мадрид: каталонцы выигрывают 2:0 после первого тайма
Фаворит президентской гонки в Бразилии Жаир Болсонару проголосовал во втором туре выборов
Anadolu: ВС Турции нанесли артиллерийские удары по позициям курдов в сирийском Айн-эль-Арабе
Матч Барселона - Реал Мадрид: Коутиньо и Суарес сыграют в атаке "Барселоны" в Класико
Матч Барселона - Реал Мадрид: Куртуа появится в воротах "королевского" клуба в Класико
Украинский актер Зеленский не исключил участия в президентских выборах
Президент Польши: Вопрос немецких репараций не закрыт
Футбольные болельщики несут цветы на место крушения вертолета владельца «Лестера»
В Китае туристам запретили фотографироваться с пандами и кормить их