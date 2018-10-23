Тело журналиста Хашукджи нашли в резиденции генконсула Саудовской Аравии в Турции

23 Окт. 11:30 2018-10-23T12:17:25+03:00

Тело журналиста Шашукджи нашли в резиденции генконсула Саудовской Аравии в Турции Фото: REUTERS

Правоохранительный органы страны подтвердили, что речь идет о пропавшем в начале месяца обозревателе Washington Post

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В резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле обнаружено тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Правоохранительные органы Турции подтвердили факт находки. Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа.

Информацию так же подтвердил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинче, он прокомментировал ситуацию РИА Новости.

- Мне сообщили надежные источники в службе безопасности Стамбула, что тело Хашукджи было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула, — пояснил Догу Перинче.

Пока реакции саудовской стороны не последовало.

Журналист Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября. Обозреватель американской газеты Washington Post с 2017 года проживал в США. В Стамбул он приехал по личным целям, сообщает Пятый канал.

В последний раз его видели входящим на территорию консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Когда стало понятно, что мужчина исчез, представители дипмиссии заявили, что он покинул территорию консульства, но подтверрджения этому предоставлено не было.

20 октября в государственных СМИ Саудовской Аравии появилась информация, что Хашукджи мертв. Он получил смертельные травмы во время ссоры с сотрудником консульства.

Сейчас по данному делу задержаны 18 человек.