2018-10-21T02:19:18+03:00
В мире

Турция пообещала обнародовать доказательства убийства саудовского журналиста Хашкаджи

В правящей турецкой партии заявили, что Анкара не допустит сокрытия улик по делу о гибели Джамаля Хашкаджи в консульстве Эр-Рияда в Стамбуле
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ранее официальный Эр-Рияд признал факт гибели Джамаля Хашкаджи на территории саудовского генконсульства в СтамбулеРанее официальный Эр-Рияд признал факт гибели Джамаля Хашкаджи на территории саудовского генконсульства в СтамбулеФото: REUTERS
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Замглавы правящей в Турции партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш заявил, что Анкара «никогда не допустит сокрытия» улик по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Эр-Рияда в Стамбуле.

«Саудовская администрация не сможет уйти от ответственности за это преступление, если её причастность подтвердится», — приводит агентство Associated Press его слова.

Нуман Куртулмуш добавил, что Турция «поделится доказательствами убийства Хашукджи со всем миром», а окончательные результаты расследования будут уже совсем скоро.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, официальный Эр-Рияд признал факт гибели Джамаля Хашкаджи на территории саудовского генконсульства в Стамбуле, как и подозревали турецкие власти с самого начала. В королевстве сообщили, что обозреватель газеты The Washington Post стал жертвой драки, которая началась из-за конфликта с встреченными им в диппредставительстве людьми, по делу об убийстве журналиста арестованы 18 человек. Турецкие власти проводят собственное расследование обстоятельств убийства журналиста.

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Саудовский журналист-диссидент Джамаль Хашкаджи пропал в начале октября, когда вошел в генконсульство родного королевства в Стамбуле и не вышел оттуда. 59-летний публицист был известен своей критикой в адрес официального Эр-Рияда и лично кронпринца Мухаммеда бен Салмана. По словам невесты Хашкаджи, дожидавшейся его у здания дипмиссии, перед тем, как войти в консульство, жених оставил ей свой IPhone и попросил ее связаться с турецкими властями, если он не вернется.

Мобильный Хашкаджи предварительно синхронизировал со своими часами и включил диктофон, чтобы все происходящее сразу передавалось на телефон, а оттуда – в интернет. По словам журналистов, аудиозапись допроса, пыток и убийства Джамаля передана спецслужбам (подробности).

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