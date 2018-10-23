2018-10-23T12:04:32+03:00
Политика

Шутки в сторону: Американское издание оценило возможности ЗРК С-400

Аналитик National Interest объяснил, почему ни одни военно-воздушные силы мира не хотели бы встретиться в бою с российскими зенитными системами
Денис СУХОВ
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Американское издание оценило возможности ЗРК С-400Американское издание оценило возможности ЗРК С-400Фото: Анна САДОВНИКОВА
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Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» постоянно оказываются предметом международных споров — США накладывают санкции на другие государства уже за сам факт покупки этих комплексов.

Тем не менее, мировые державы не теряют интереса к приобретению С-400, о чем говорят поставки Китаю и недавно заключенное соглашение с Индией. Эксперт издания The National Interest Чарли Гао оценил возможности этих российским систем ПВО и объяснил, почему ни одни военно-воздушные силы мира не хотели бы встретиться с ними в бою.

Автор напомнил, что история разработки предшественника С-400, комплекса С-300, началась в 1960-х годах. Система постоянно модернизировалась и реализованные в ней удачные технические решения обусловили ее мобильность, быстрое развертывание и возможность поражать одновременно несколько целей (многоканальное наведение), включая баллистические ракеты. Эти основные качества унаследовало и новое поколение комплексов.

В то же время С-400 располагает более совершенной радарной станцией, способной обнаружить практически любую воздушную цель. Возможность использования четырех типов ракет с разным весом и характеристиками позволяет одному комплексу выступить в качестве эшелонированной системы системы ПВО с дальностью действия до 400 км.

Все эти нововведения выглядят как серьезный скачок в эволюционном развитии российских систем ПВО, который делает проверенные временем решения еще более «смертоносными», резюмирует Гао.

С-400 «Триумф» - зенитно-ракетная система среднего и дальнего радиуса действия, предназначенная для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в том числе самолетов различных типов, тактических, оперативно-тактических, баллистических ракет и гиперзвуковых целей в условиях радиолокационного и боевого противодействия.

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