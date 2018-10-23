2018-10-23T22:52:20+03:00
Политика

Могерини заявила, что Черное море является «европейским»

И потребовала избегать обострения военной ситуации в этом регионе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments78
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика МогериниВерховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика МогериниФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвала Черное море "европейским". Такое заявление она сделала в ходе своего выступления в Европарламенте.

"Позвольте мне напомнить, что Черное море — это европейское море, и мы не хотим быть очевидцами очередного военного усиления в нашем ближайшем регионе", — цитирует РИА Новости Могерини.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее "милитаризация в регионе" не понравилась также австралийскому журналисту Джейми Сейделу. Обозреватель портала News.com.au написал статью, в которой назвал Калининград "ножом у горла НАТО". По его мнению, Москва якобы что-то "затевает", а потому Европе стоит быть начеку.

В качестве доказательств своих домыслов журналист привел спутниковые снимки израильской компании, на которых запечатлен процесс проведения ремонтных работ на одном из военных объектов Калининграда. И, похоже, австралийца вовсе не смущает тот факт, что это процедура могла быть плановой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При крушении индонезийского "Боинга" погиб гражданин Италии
Горбачев посетит премьеру фильма о себе
Смертница устроила взрыв в столице Туниса: девять человек пострадали, один погиб
В столице Туниса прогремел мощный взрыв
Дмитрий Медведев посетит Китай с официальным визитом 5-7 ноября
Украина хочет запретить ввоз в страну российских авто
В Тюмени появится центр для поддержки одаренных детей «Новое поколение»
Пожилая жительница Австралии обворовывала своих клиентов ради операции по подтяжке лица
Владимир Путин назначил Александра Ефимова новым послом России в Сирии
Москва подтвердила дату проведения заседания Совета Россия-НАТО 31 октября
Один человек ранен во время стрельбы в американской школе
Меркель подтвердила свой уход с поста канцлера ФРГ после 2021 года
В МИД прокомментировали заявление Болтона, сделанное в Армении
Китай построит первый постоянный аэропорт в Антарктиде
Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть из-за роста цен на бензин
Рэпер 50 Cent купил 200 билетов на концерт своего конкурента, чтобы на него никто не пришел
Дорожные датчики проследят за весом фур
До конца года в Москве начнётся строительство 17 домов по программе реновации
Саакашвили намерен вернуться на Украину в мае 2019 года
Окончательные итоги президентских выборов в Грузии: Зурабишвили и Вашадзе проходят во второй тур
Япония разместит базу Сил самообороны в Восточно-Китайском море
Молодая пара из Торонто нашла шесть колец с бриллиантами в коробке от настольной игры
Новейший препарат от туберкулеза создали ученые из Индии и США