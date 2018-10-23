Могерини заявила, что Черное море является «европейским»

23 Окт. 22:52 2018-10-23T22:52:20+03:00

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвала Черное море "европейским". Такое заявление она сделала в ходе своего выступления в Европарламенте.

"Позвольте мне напомнить, что Черное море — это европейское море, и мы не хотим быть очевидцами очередного военного усиления в нашем ближайшем регионе", — цитирует РИА Новости Могерини.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее "милитаризация в регионе" не понравилась также австралийскому журналисту Джейми Сейделу. Обозреватель портала News.com.au написал статью, в которой назвал Калининград "ножом у горла НАТО". По его мнению, Москва якобы что-то "затевает", а потому Европе стоит быть начеку.

В качестве доказательств своих домыслов журналист привел спутниковые снимки израильской компании, на которых запечатлен процесс проведения ремонтных работ на одном из военных объектов Калининграда. И, похоже, австралийца вовсе не смущает тот факт, что это процедура могла быть плановой.