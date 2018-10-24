2018-10-24T02:49:30+03:00
Происшествия

Посольство РФ опровергло сообщение о ножевом ранении болельщика ЦСКА в драке в Риме

Россиянин получил небольшую травму и отказался от госпитализации
Юлия ДИВЕЕВА
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Болельщики ЦСКАБолельщики ЦСКАФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во время потасовки возле стадиона «Олимпико» в Риме никто из российских болельщиков не был ранен ножом. Об этом сообщило посольство РФ в Италии.

В дипмиссии отметили, что перед началом матча Лиги Чемпионов между ЦСКА и «Ромой» действительно произошли столкновения болельщиков. Полиции даже пришлось применить водометы. Но никакой поножовщины не было.

«Информация о ножевом ранении, якобы полученном нашим соотечественником, не соответствует действительности», - цитирует ответ посольства Sports.ru.

По данным дипломатов, наш соотечественник получил небольшую травму, отказался от госпитализации и отправился болеть за армейцев на стадион. С ним уже связывался сотрудник российского посольства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что трое российских болельщиков пострадали в ходе столкновений у стадиона "Олимпико" в Риме. Один фанат ЦСКА якобы получил ножевое ранение, а еще двое были избиты.

Сайт kp.ru следит за развитием событий, последние новости из Рима смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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