Развертывание российских С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года

25 Окт. 11:41 2018-10-25T11:41:55+03:00

В настоящий момент проводится отбор сотрудников, которые пройдут специальное обучение в РФ

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Начало развертывания российских зенитно-ракетных комплексов С-400 на территории Турции запланировано на октябрь 2019 года. Такую информацию предоставил министр обороны республики Хулуси Акар.

По его словам, в настоящий момент турецкая сторона занимается отбором персонала.

"Отобранный персонал в начале 2019 год отправится на обучение в Россию. Там сотрудники получат необходимую подготовку и лишь потом приступят к работе", - цитирует газета Yeni Safak главу ведомства.

Напомним, Москва и Анкара подписали контракт на поставки четырех дивизионов ЗРС С-400 на общую сумму 2,5 млрд долларов, что вызвало резкую критику со стороны Вашингтона и других стран-членов НАТО. В североатлантическом альянсе заявили, что установка данных систем создаст огромный вызов для всех средств ПВО военно-политического блока

Между тем, как писал ранее сайт kp.ru, российская сторона уже приступила к производству комплексов для турецких ВВС.