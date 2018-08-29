Турция ответила США на призыв отказаться от российских С-400

СЕГОДНЯ 01:34 2018-08-29T01:49:14+03:00

По словам главы турецкого МИД, американцы думают, что «могут делать всё, что им заблагорассудится, как в фильмах про ковбоев»

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В ответ на очередной призыв Соединенных Штатов отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу напомнил, что воздушное пространство страны нуждается в защите.

«Мы обязаны защищать наше воздушное пространство. Это наш долг. И они должны это понимать», - приводит его слова издание Hurriyet.

Турецкий министр поинтересовался, готовы ли США вместо ЗРК из России продать его стране американские комплексы Patriot и упомянул об отказе Вашингтона поставлять Анкаре истребители F-35.

«Если они говорят, что могут делать всё, что им заблагорассудится, как в фильмах про ковбоев, они получат ответ», - добавил Мевлют Чавушоглу.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. При этом Москва пошла навстречу Анкаре как в вопросах цены, так и по срокам. В результате поставки были запланированы на март 2020 года, производство комплексов для турецких ВВС уже началось.

Вашингтон эти планы очень обеспокоили, и Соединенные Штаты призвали Турцию отказаться от покупки наших С-400, пригрозив санкциями и другими карательными мерами.