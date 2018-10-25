2018-10-25T16:44:35+03:00
Политика

Путин поручил Росгвардии усилить контроль за оборотом оружия

Президент РФ уточнил, что ожидает конкретных законодательных идей
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В четверг, 25 октября, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности обратился к Росгвардии с поручением. Так, глава нашего государства потребовал от Федеральной службы войск национальной гвардии заняться вопросом усиления контроля за оборотом оружия.

«Жду от вас здесь конкретных предложений, в том числе и законодательного характера», - приводит слова российского лидера РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в октябре стало известно, что Росгвардия уже подготовила поправки в правила оборота гражданского и служебного оружия в РФ. В частности, в ведомстве предложили обязать всех тех, кто берет огнестрел с собой в поездки, в течение трех рабочих дней сообщать свое фактическое местонахождение.

Стоит отметить, что власти вновь задумались об ужесточении оборота оружия после кровавой бойни в Керченском политехническом колледже, в результате которой погиб 21 человек.

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