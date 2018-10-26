В Вашингтоне эвакуировали несколько радиостанций из-за подозрительной посылки

26 Окт. 01:30 2018-10-26T01:31:48+03:00

Полиция не нашли ничего опасного в посылке для радиостанции в Вашингтоне Фото: REUTERS

После изучения подозрительного пакета, полиция сообщила, что тревога была ложной

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Полиция эвакуировала 25 октября из офисного здания на северо-западе Вашингтона сотрудников нескольких радиостанций после сообщения о получении подозрительной посылки. Речь идет об офисном центре в районе метро Friendship Heights, в котором находится редакция радио WMAL и других.

«Подозрительный пакет пришел в WMAL. Здание эвакуировано. На место прибыли полиция и пожарные . Мы вернемся к вам в эфир, как только сможем, но а пока послушайте программу «Лучшее на WMAL» в записи», - говорится в Twitter радиостанции.

Через полчаса радиостанция возобновила работу в прямом эфире, о чем сообщила своим подписчикам. Ведущий эфира Ларри О Коннор в своем микроблоге отметил, что во время эвакуации в студии радио находился кандидат в Конгресс от Республиканской партии Кори Стюарт.

«Но нет абсолютно никакой связи», - заверил журналист.

Полиция осмотрела подозрительный пакет и не нащшла ничего опасного.

Как передает телеканал Fox News, на данный момент в США обнаружены десять самодельных взрывных устройств, направленных восьми адресатам: актеру Роберту Де Ниро, финансисту Джорджу Соросу, экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, экс-президенту Бараку Обаме, бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, экс-министру юстиции Эрику Холдеру, члену Палаты представителей Максин Уотерс и бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену. Все они неоднократно публично критиковали президента Дональда Трампа.