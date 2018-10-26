2018-10-26T12:59:36+03:00
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Именем Николая Караченцова предложили назвать одну из московских улиц

С такой инициативой выступил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Актер Николай КараченцовАктер Николай КараченцовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Одна из улиц в Новой Москве может получить название в честь величайшего советского и российского актера Николая Караченцова. С таким предложением выступил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Он рассказал, что лично знал Николая Петровича как великого артиста и замечательного человека, и относился к нему с большим уважением.

"Поскольку уже стало традицией давать имена новым улицам в Новой Москве известных российских и зарубежных деятелей культуры, то предлагаем рассмотреть возможность в перспективе одну из улиц назвать именем Николая Петровича Караченцова", - цитирует ТАСС Жидкина.

При этом глава департамента напомнил, что окончательное решение по вопросам названия улиц принимает Московская городская межведомственная комиссия по наименованиям.

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Напомним, что 73-летний Николай Караченцов умер в пятницу, 26 октября, из-за полного истощения организма. Последний месяц он провел в больнице с двусторонним воспалением легких, и это на фоне тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием.

Ранее сайт kp.ru публиковал интервью с супругой актера Людмилой Поргиной, которая рассказала о том, чем запомнились последние минуты жизни ее легендарного мужа.

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