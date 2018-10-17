Украинские раскольники не могут договориться о статусе новой церкви

17 Окт. 13:33 2018-10-17T13:33:35+03:00

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Глава самопровозглашенной Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий не смог договориться с лидером Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом о статусе и уставе новой объединенной церкви. Об этом сам рассказал сам митрополит.

Он признался, что был ошеломлен тем, как отнесся к сложившийся ситуации предстоятель неканонического Киевского патриархата. По словам Макария, Филарет заявил о необходимости срочно созвать Собор, но при этом отказался создавать общий устав, указав на то, что у него уже есть один.

"У меня тоже есть, но из двух уставов надо сделать один устав", - подчеркнул глава самопровозглашенной церкви, на что получил ответ: "Нет, будет мой устав".

По словам Макария, такая ситуация повторяется уже пятнадцатый год. Более того, Филарет отказался обсуждать название будущей объединенной церкви, заявив, что УАПЦ просто должна стать подконтрольной Киевского патриархату. Об этом стало известно во время эфире телеканала "ZIK".

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Константинопольский Патриархат заявил о решении предоставить автокефалию церкви Украины и снять анафему с глав двух раскольнических объединений.