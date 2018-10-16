Москва и Константинополь прекратили духовное общение: Что теперь делать прихожанам

СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-16T17:24:41+03:00

Появились опасения и насчет принесения Благодатного огня на Пасху. Но они совершенно беспочвенны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как простых верующих затронет ситуация между Московским патриархатом и Константинопольским из-за разных позиций о независимой церкви на Украине

Изменить размер текста: A A

Напомним, собравшийся в Минске Священный Синод Русской православной церкви объявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, назвав его действия на Украине беззаконными и канонически ничтожными. Ранее константинопольский Патриарх Варфоломей, напомним, снял вопреки канонам анафему с лидера украинских раскольников Филарета и отменил указ 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии.

Cобравшийся в Минске Священный Синод Русской православной церкви объявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатомФото: REUTERS

- Мы сейчас встали перед новой церковной реальностью: у нас больше нет единого координирующего центра в православной церкви, и мы должны это ясно осознавать. Константинопольский патриархат в качестве такого центра самоликвидировался. Возможность для покаяния всегда остается, хотя логика последних действий не предполагает каких-то шагов в противоположную сторону. Но мы все-таки очень надеемся на то, что разум восторжествует, - заявил глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Илларион. – Патриарх Варфоломей часто именуется «духовным лидером трехсотмиллионного православного населения планеты», но из этих 300 миллионов как минимум половину нужно сейчас вычитать: он не является духовным лидером ни для Русской православной церкви, ни для тех Поместных православных церквей, которые, как я думаю, не поддержат его разбойнических действий.

Патриарх Варфоломей часто именуется «духовным лидером трехсотмиллионного православного населения планеты»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

1. Что такое ехваристическое общение, которое теперь прервано?

Это совместное проведение церковных обрядов: причащение, богослужение. То есть до вчерашнего дня допускалось для прихожан Русской православной церкви присутствовать в храмах Константинопольского Патриархата во время церковных таинств.

2. Что теперь можно, а что - нельзя?

РПЦ не рекомендует своим прихожанам принимать участие в церковных обрядах, которые проходят в храмах Константинопольского патриархата. Но посещать эти церкви в качестве туристов - это не запрещено.

К Константинопольскому Патриархату относятся монастыри АфонаФото: Владимир ВОРСОБИН

3. Где находятся храмы Константинопольского патриархата?

Многие церкви располагаются в популярных среди россиян туристических местах. В Турции - все действующие храмы Стамбула, единственный действующий храм в Анталье, в Греции - храмы на Крите и на островах Додеканеса, расположенных в юго-восточной части Эгейского моря, самый большой из которых - Родос.

Также к Константинопольскому Патриархату относятся монастыри Афона.

- Просто теперь надо быть более внимательными и понимать, в храм какой юрисдикции вы приходите и где участвуете в таинствах. Это связано с пониманием человеком того, что он является членом Русской церкви с соответствующими для себя выводами, - пояснил в эфире радио «КП» пресс-секретарь Патриарха Кирилла иерей Александр Волков.

4. Многие мощи святых хранятся в храмах Константинопольской юрисдикции, как их это затронет?

К сожалению, пока не будет найден компромисс, принесение святых мощей в Россию будет приостановлено. Среди реликвий, которые хранятся в церквях и монастырях, подчиненных Константинопольскому патриархату, - Пояс Пресвятой Богородицы, части тернового венца Спасителя, мощи многих святых (в том чсиле, Андрея Первозванного, Святого Луки), чудотворные иконы.

Появились опасения и насчет принесения Благодатного огня на Пасху. Но они совершенно беспочвенны - Святой огонь привозят из Иерусалима, а это территория Иерусалимского патриархата.

ВОПРОС ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Живу во Франции, родом из Воронежа. Православная, хожу в храм. Но во Франции большинство церквей принадлежат Константинопольскому патриархату. И если мне туда ходить, буду раскольником. Теперь совсем не причащаться или ездить в другой город? Но это физически сложно.... Это для многих эмигрантов теперь проблема огромная.

ОТВЕТ: К сожалению, лучше ездить в другой город. Другого выхода нет пока нет. Это не редкость, кстати. Например, в Шанхае русские вообще через границу в Россию выезжают ради этого. Но там по другой причине - священников и храмов нет со времен Мао.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

РПЦ: Константинополь одумается и прекратит творить беззаконие на территории Украины

В Минске прошел Священный Синод Русской православной церкви, посвященный последним религиозным событиям на территории соседской страны (подробности)

Чем грозит отрыв Украинской церкви от Москвы

Этой весной президент Украины Петр Порошенко обратился к Константинопольскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Украинской церкви автокефалию (независимость), назвав Московский патриархат "щупальцами страны-агрессора" (подробности)

МНЕНИЯ

Роман Лункин: Украину в крови потопят раскольники

Глава центра по изучению проблем религии и общества Института ЕвропыРАН прокомментировал «КП» скандальные заявления президента Украины (подробности)

Автокефалией Порошенко пытается поднять свой рейтинг, но, тем самым, он себя похоронит

Александр КОЦ

Украинские СМИ сообщили о том, что Синод Вселенского Патриархата принял решение снять анафему с предстоятеля неканоничного Киевского Патриархата Филарета. А также признал незаконным «аннексию» Киевской митрополоии в 1686 году, открыв таким образом путь к получению автокефалии. Наш спецкор о том, чем это грозит. (подробности)