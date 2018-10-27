2018-10-27T08:39:54+03:00
В мире

Трамп: «Богатые ребята любят космос», так пусть тратят на него деньги

Президент США заявил, что поддерживает идею частных инвестиций в космическую отрасль
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Северной КаролинеПрезидент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Северной КаролинеФото: REUTERS
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Выступая на предвыборном митинге в Северной Каролине, президент США Дональд Трамп рассказал о своем отношении к идее частных инвестиций в космическую отрасль. Как выяснилось, он не просто не имеет ничего против, а даже считает, что нужно предоставить частникам возможность вкладывать деньги в космос.

«Дайте им потратить их деньги, чтобы отправиться к Марсу. Они хотят это сделать — я нормально к этому отношусь. Похоже, богатые ребята любят космос», - заявил американский лидер.

Он отметил, что власти Соединенных Штатов сдали частникам «нашу прекрасную инфраструктуру» в аренду для пусков и «берут с них немного денег» — 25 миллионов долларов за пуск. Благодаря этому, по словам главы Белого дома, NASA«активизировалась», что очень важно для американской армии, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, пару недель назад Трамп заявил, что США отстали от России и Китая в создании военно-космических сил.

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