«Турецкий поток» будет запущен до конца 2019 года

27 Окт. 10:52 2018-10-27T10:52:45+03:00

Ввод в эксплуатацию обеих ниток газопровода планируется осуществить до конца 2019 года Фото: REUTERS

Речь идет о двух нитках газопровода, проложенных по Черному морю

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Обе нитки газопровода "Турецкий поток" будут введены в эксплуатацию до конца 2019 года. Такая информация приводится в материалах, подготовленных к визиту президента России Владимира Путина в Стамбул.

Напомним, что в рамках своей поездки глава государства планирует принять участие в четырехстороннем саммите по Сирии и встретиться с лидером принимающей страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Что касается газопровода, то ранее сайт kp.ru писал о том, что вторую нитку "Турецкого потока" мощностью 15,75 миллиарда кубометров планируется ввести в эксплуатацию не позднее 31 декабря 2019 года.

По данным РИА Новости, трубопровод пройдет по дну Черного моря. Одна из веток будет поставлять газ турецким потребителям, а другая - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

На данный момент российская компания "Газпром" уже полностью завершила строительство морской части первого направления длиной 930 км, а также проложила большую часть морского участка второй линии.

Кроме того, реализацию 180 км сухопутного участка взяла на себя совместная проектная компания двух стран TurkAkim Gaz Tasima A.S.