«Турецкий поток» будет запущен до конца 2019 года
Обе нитки газопровода "Турецкий поток" будут введены в эксплуатацию до конца 2019 года. Такая информация приводится в материалах, подготовленных к визиту президента России Владимира Путина в Стамбул.
Напомним, что в рамках своей поездки глава государства планирует принять участие в четырехстороннем саммите по Сирии и встретиться с лидером принимающей страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Что касается газопровода, то ранее сайт kp.ru писал о том, что вторую нитку "Турецкого потока" мощностью 15,75 миллиарда кубометров планируется ввести в эксплуатацию не позднее 31 декабря 2019 года.
По данным РИА Новости, трубопровод пройдет по дну Черного моря. Одна из веток будет поставлять газ турецким потребителям, а другая - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
На данный момент российская компания "Газпром" уже полностью завершила строительство морской части первого направления длиной 930 км, а также проложила большую часть морского участка второй линии.
Кроме того, реализацию 180 км сухопутного участка взяла на себя совместная проектная компания двух стран TurkAkim Gaz Tasima A.S.