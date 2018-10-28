В Госдуме прокомментировали план Украины по «возвращению» Азовского моря: «Всё это фантазии»

28 Окт. 05:25 2018-10-28T05:40:45+03:00

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Заместитель председателя думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин поделился своим мнением о недавнем заявлении капитана первого ранга ВМС Украины Евгения Лупакова, который накануне рассказал, какие шаги должен предпринять Киев, чтобы «вернуть свою часть» Азовского моря.

«Всё это фантазии, очередной шаг, направленный на то, чтобы создать даже в рамках информационного пространства некое напряжение. Кроме того, попытка понравиться западным спонсорам своей недружественной внешнеполитической стратегией по отношению к нашему государству», - так прокомментировал план украинского капитана депутат Госдумы в интервью телеканалу RT.

Юрий Швыткин также отметил, что разрыв договора с Россией о сотрудничестве в Азовском море в первую очередь «отразится негативно на украинской стороне».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, по мнению Лупакова, Киев должен «немедленно расторгнуть» договор, заключенный в декабре 2003 года, «законом провести» делимитацию украинской границы в Азовском море и провести в зоне ответственности Незалежной совместные с НАТО учения ракетно-артиллерийских войск.