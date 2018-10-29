2018-10-29T08:44:25+03:00
Происшествия

Посольство РФ: россиян на борту разбившегося в Индонезии самолета не было

Дипломаты изучили неофициальные списки пассажиров и членов экипажа потерпевшего крушение лайнера
Дарья ИВАШКИНА
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Boeing 737-800 авиакомпании Lion Air потерпел крушение у берегов ИндонезииBoeing 737-800 авиакомпании Lion Air потерпел крушение у берегов ИндонезииФото: REUTERS
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В посольстве РФ в Джакарте заявили, что, по предварительным данным, россиян не было на борту самолета авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение у берегов Индонезии в понедельник, 29 октября.

Как уточнил пресс-секретарь дипмиссии Денис Тетюшин, к такому выводы дипломаты пришли после изучения неофициальных списков пассажиров и членов экипажа, опубликованных местными СМИ. «Мы проанализировали эти списки - там только индонезийские фамилии, так что, по предварительным данным, на борту россиян не было», - сказал представитель диппредставительства нашей страны.

Между тем официального ответа от индонезийских властей посольство РФ пока не получило. «Официального ответа на наш запрос в Агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии мы пока не получили», - уточнил Тетюшин РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник утром, 29 октября, стало известно, что потерпел крушение Boeing 737-800 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты в Панкалпинанг. Воздушное судно пропало с экранов радаров через 13 минут после вылета. Как выяснилось, лайнер упал в море в районе западного побережья острова Ява. По данным авиаперевозчика, на борту разбившегося самолета находился 181 пассажир и четыре члена экипажа.

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