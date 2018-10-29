2018-10-29T09:17:03+03:00
В мире

Великобритания знала о планах похищения журналиста Хашукджи

По некоторым данным, обозреватель The Washington Post собирался обнародовать информацию о применении Саудовской Аравией химоружия в Йемене
Дарья ИВАШКИНА
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Журналист Джамаль ХашукджиЖурналист Джамаль ХашукджиФото: REUTERS
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В понедельник, 29 октября, появилась информация о том, что британская разведка еще в начале сентября знала о планах похищения саудовскими спецслужбами журналиста Джамаля Хашукджи.

По некоторым данным, Лондон перехватил переговоры работников разведки Саудовской Аравии, из которых следовало, что сотрудники спецслужб королевства получили приказ похитить обозревателя The Washington Post и доставить его в Эр-Рияд. При этом в случае сопротивления Хашукджи похитителям оставили «пространство для маневра», пишет газета Daily Express. Причем, по информации издания, приказ был отдан не наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, а «кем-то из его окружения».

Между тем близкий друг Хашукджи рассказал журналистам, что тот собирался обнародовать информацию о применении Саудовской Аравией химического оружия в Йемене.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты The Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал 2 октября. Он вошел в здание генконсульства своей страны в Стамбуле и больше оттуда не вышел. А 20 октября Эр-Рияд признал факт гибели Хашукджи в диппредставительстве.

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