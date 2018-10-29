2018-10-29T22:15:50+03:00
В мире

Представитель ОБСЕ обеспокоен досудебным содержанием под стражей журналиста Вышинского на Украине

Арлем Дезир призвал Киев ускорить расследование в отношении главреда «РИА Новости Украина» и провести его в полном соответствии с принципами верховенства права
Денис СУХОВ
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Журналист Кирилл ВышинскийЖурналист Кирилл ВышинскийФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Власти Украины должны ускорить расследование серьезных обвинений, выдвинутых в отношении журналиста Кирилла Вышинского, чтобы сократить срок его досудебного содержания под стражей. Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

«Я надеюсь, что досудебное задержание Кирилла Вышинского не будет продолжаться и закончится 4 ноября 2018 года. Я призываю украинские власти ускорить расследование по поводу серьезных обвинений, выдвинутых против Вышинского, и провести расследование в полном соответствии с принципами верховенства закона», - подчеркнул Дезир в заявлении, распространенном пресс-службой ОБСЕ.

Напомним, 15 мая СБУ задержала главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского у его дома в Киеве. Одновременно в офисах агентства прошли обыски. Позже журналисту предъявили обвинения в государственной измене, по которому грозит до 15 лет тюремного заключения. Херсонский суд 17 мая поместил его под стражу на два месяца. Впоследствии арест неоднократно продлялся вплоть до 4 ноября, несмотря на ухудшение состояния здоровья Вышинского.

Украинская прокуратура 6 июля предъявила еще одно обвинение Вышинскому по статье о незаконном обращении с оружием. В конце сентября СБУ заявила, что расследование в отношении журналиста по делу о госизмене завершено, материалы готовятся к передаче в суд.

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