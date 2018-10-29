2018-10-29T23:07:38+03:00
Политика

Центр примирения в Сирии: «Белые каски» продолжают провокации с применением химоружия

Российские военные продолжают внимательно отслеживаться обстановку в регионе и своевременно информировать общественность о развитии событий
Денис СУХОВ
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Центр примирения в Сирии: «Белые каски» продолжают провокации с применением химоружияЦентр примирения в Сирии: «Белые каски» продолжают провокации с применением химоружияФото: СОЦСЕТИ
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Печально известные «Белые каски» продолжают готовить провокации с применение химического оружия в Сирии, на этот раз в населенном пункте Мареа мухафазы (провинции) Халеб. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике, генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его словам, на линии соприкосновения в районе Мареа боевики планируют артиллерийскими обстрелами спровоцировать ответный огонь правительственной армии. После этого незаконные вооруженные формирования нанесут по подконтрольной территории удар снарядами с отравляющими веществами, представив его как атаку со стороны лояльных Дамаску сил.

«После этого миру опять предъявят очередных жертв применения «химического оружия» правительственными войсками. Не исключено, что при этом боевики предпримут попытку захватить город Телль-Рифат, разделяющий их позиции между населенными пунктами Азаз и Африн», - подчеркнул Савченко.

Он также добавил, что российские военные продолжают внимательно отслеживаться обстановку в регионе и своевременно информировать общественность о развитии событий. Центр по примирению враждующих сторон призывает лидеров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь примирения.

«Белые каски» - независимая, как утверждается, организация, ранее неоднократно уличенная российскими военными в подготовке инсценировок применения химического оружия, в том числе в соседней с Халебом провинции Идлиб.

Отметим, что после военной операции Анкары «Щит Евфрата» в кантоне Африн, режим прекращения огня в провинции Халеб обеспечивают турецкие военные и союзные им отряды Сирийской свободной армии.

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