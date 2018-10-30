На месте крушения индонезийского Боинга обнаружили десять тел

30 Окт. 10:37 2018-10-30T10:37:06+03:00

На месте крушения индонезийского боинга обнаружили десять те Фото: REUTERS

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Спасатели обнаружили 10 тел на месте крушения индонезийского Boeing компании Lion Air возле. Самолет упал у побережья западной части острова Ява. Об этом рассказал руководитель национального Агентства по поиску и спасению Мохаммад Саюги.

Как сообщает издание The Straits, в числе тел оказался младенец.

Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Lion Air в Индонезии потерпел крушение 29 октября спустя 13 минут после вылета из аэропорта. Лайнер отправлялся из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка.

На борту лайнера было 189 человек - 181 пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа: два пилота и шесть бортпроводников.

Среди них было два иностранца. Один - гражданин Италии, другой - Индии.

Как заявили в авиакомпании, упавший Боинг был новым. Такой тип самолета начал поступать заказчикам в мае 2017 года и компания Lion Air была в числе первых покупателей нового типа лайнеров.