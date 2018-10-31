2018-10-31T08:35:20+03:00
Происшествия

Наводнение в Венеции повредило мозаику в соборе Святого Марка

Также пострадали два гобелена испанского художника Жоана Миро [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Площадь Сан Марко в ВенецииПлощадь Сан Марко в ВенецииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мозаика, монументальные бронзовые византийские кресла, мрамор и колонны базилики на площади Святого Марка пострадали во время наводнения в Венеции. Поднявшаяся вода достигала 90 сантиметров над мозаичным полом. Затоплена почти вся центральную часть здания.

Наводнение в Венеции. Базилика на площади Сан Марко .L'acqua alta in Battistero, nella basilica di San Marco. Il livello sta ancora calando: siamo a 132 centimetri alle ore 16.30. (video di don Morris Pasian)

Как сообщает итальянское агентство ANSA, также были повреждены два гобелена испанского художника Жоана Миро, которые выставлялись в Палаццо Дзагури. Работы готовили для выставки "От Кандинского до Ботеро - все звенья одной цепи", которая будет открыта для посетителей с 1 ноября.

По данным издания, на первом этаже дворца из-за поднявшегося уровня моря прорвало трубу и помещение с экспозицией оказалось подтоплено. К счастью, сотрудники музея успели перенести все экспонаты на второй этаж. Внизу оставался только Миро. Оба гобелена уже доставлены в специальные реставрационные мастерские.

Как передавал сайт kp.ru, в Венеции около 75% территории города затопило после того, как уровень воды в каналах города повысился из-за шторма. В результате разгула стихии в Италии за последние сутки погибли 11 человек, в основном из-за падения деревьев, поваленных сильными порывами ветра.

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