Рэпер Канье Уэст разочаровался в политике

31 Окт. 06:33 2018-10-31T06:36:26+03:00

Музыкант заявил, что его использовали для продвижения целей, которые он не разделяет

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Рэпер и продюсер Канье Уэст заявил, что глубоко разочаровался в политике и теперь он будет заниматься только творчемтвом. Об этом музыкант сообщил в своем Twitter.

"Теперь мои глаза открылись, и я понял, что меня использовали для распространения идей, в которые я не верю. Я дистанцируюсь от политики и полностью концентрируюсь на творчестве!" - написал Уэст.

Уэст пояснил, что он не имеет отношения к движению Blexit, участники которог87о призывают афроамериканцев покинуть Демократическую партию.

Blexit означает Black Exit - «черный выход». Накануне в США состоялась презентация футболок с логотипом этого движения, на которой присутствовал Уэст. При этом все было подано прессе, как идея рэпера, которую на саммите молодых лидеров в Вашингтоне подержала политическая активистка Кэндис Оуэнс.

“Я представил Кэндис человеку, который сделал логотип, и они не хотят, чтобы их имя было на нем, она использовала мое. Я никогда не хотел ассоциаций с Blexit. Я не имею к этому никакого отношения”, - пояснил рэпер.

При этом он отметил, что остается при своих убеждениях и по-прежнему поддерживает создание рабочих мест и возможностей для людей, которые нуждаются в них, поддерживает тюремную реформу, а также продиктованные здравым смыслом оружейные законы, которые сделают мир безопаснее.

Напомним, сайт kp.ru писал о том, что в начале сентября рэпер заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в США в 2024 году.