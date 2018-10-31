2018-10-31T06:36:26+03:00
Общество

Рэпер Канье Уэст разочаровался в политике

Музыкант заявил, что его использовали для продвижения целей, которые он не разделяет
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Рэпер Канье УэстРэпер Канье УэстФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Рэпер и продюсер Канье Уэст заявил, что глубоко разочаровался в политике и теперь он будет заниматься только творчемтвом. Об этом музыкант сообщил в своем Twitter.

"Теперь мои глаза открылись, и я понял, что меня использовали для распространения идей, в которые я не верю. Я дистанцируюсь от политики и полностью концентрируюсь на творчестве!" - написал Уэст.

Уэст пояснил, что он не имеет отношения к движению Blexit, участники которог87о призывают афроамериканцев покинуть Демократическую партию.

Blexit означает Black Exit - «черный выход». Накануне в США состоялась презентация футболок с логотипом этого движения, на которой присутствовал Уэст. При этом все было подано прессе, как идея рэпера, которую на саммите молодых лидеров в Вашингтоне подержала политическая активистка Кэндис Оуэнс.

“Я представил Кэндис человеку, который сделал логотип, и они не хотят, чтобы их имя было на нем, она использовала мое. Я никогда не хотел ассоциаций с Blexit. Я не имею к этому никакого отношения”, - пояснил рэпер.

При этом он отметил, что остается при своих убеждениях и по-прежнему поддерживает создание рабочих мест и возможностей для людей, которые нуждаются в них, поддерживает тюремную реформу, а также продиктованные здравым смыслом оружейные законы, которые сделают мир безопаснее.

Напомним, сайт kp.ru писал о том, что в начале сентября рэпер заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в США в 2024 году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Король Бельгии по решению суда сдаст тест на отцовство
Трамп назовет имя постпреда в ООН к концу недели
При взрыве газа в жилом доме в ЕАО пострадали пять человек
Назван препятствующий ожирению продукт
Правительство прорабатывает к 1 марта введение гибких акцизов на бензин
Минобороны РФ опровергло обвинения США в небезопасном перехвате их самолета
Госдеп: Новые проекты Ирана в атомной энергетике попадут под санкции
Песков: Путин и Трамп пообщаются в Париже “на ногах”
Израиль готов атаковать С-300 Сирии в случае поражения своих самолетов
Британская модель Риан Сагден отказалась от откровенных фотосессий в знак уважения к мужу
Лавров рассказал об убытках стран ЕС от антироссийских санкций
В Италии захвативший пять заложников мафиози сдался полиции
Трамп сомневается в возможности встречи с Путины в Париже
В Киеве призывная кампания в ряды ВСУ находится на грани срыва
«Газпром» увеличит поставки газа в Австрию на 1 млрд кубометров в год
Более трех миллионов человек пришли на праздничные мероприятия в День народного единства
США пожаловались на небезопасный перехват своего разведчика EP-3 российским Су-27 в небе над Черным морем
Появились первые фото поп-группы Spice Girls после восстановления коллектива
Российский банк попал под антииранские санкции США
Небензя: Террористы и «Белые каски» продолжают подготовку провокаций с химоружием в Сирии
Business Insider назвал российские вооруженные силы сильнейшими в Европе
В Совете Федерации прокомментировали заявление депутата Рады об оккупации Москвы
Итальянский боксер скончался после нокаута
Израиль призвал не допускать в будущем инцидентов, подобных трагедии с российским Ил-20 в Сирии