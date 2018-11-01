2018-11-01T23:10:29+03:00
В мире

ОБСЕ вновь призвала власти Украины освободить Вышинского

В организации подчеркнули, что журналисты «имеют право выражать иные взгляды и сообщать о проблемах»
Дарья ИВАШКИНА
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ОБСЕ вновь призвала власти Украины освободить ВышинскогоОБСЕ вновь призвала власти Украины освободить ВышинскогоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир прокомментировал решение суда украинского Херсона пролить арест журналисту Кириллу Вышинскому. Так, он признался, что разочарован, и вновь призвал Киев освободить руководителя портала РИА Новости Украина.

«Я вновь призываю украинские власти ускорить расследование по (делу) Вышинского и освободить журналиста», - приводит слова Дезира официальный сайт ОБСЕ. При этом в заявлении представителя организации подчеркивается, что сотрудники СМИ «имеют право выражать иные взгляды и сообщать о проблемах, которые могут считаться спорными, чувствительными или оскорбительными, не опасаясь возмездия».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Арлем Дезир выражал надежду на то, что Кирилл Вышинский будет освобожден 4 ноября. Однако ранее в четверг, 1 ноября, суд в Херсоне продлил срок содержания журналиста под стражей до 28 декабря.

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