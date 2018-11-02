2018-11-02T12:16:34+03:00
Политика

Генсек ОБСЕ призвал Украину провести расследование по делу Кирилла Вышинского

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что медийное пространство на Украине "вычищено от всех российских СМИ"
Сакина НУРИЕВА
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Томас Гремингер и Сергей Лавров.Томас Гремингер и Сергей Лавров.Фото: REUTERS
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Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер обратился к Киеву по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого ранее Херсонский суд задержал по обвинению в поддержке самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР и госизмене.

«Я призываю Украину провести расследование по делу Кирилла Вышинского», - заявил Гремингер во время встречи с главой МИД РФ Сергеев Лавровым.

Российский политик в свою очередь отметил, что медийное пространство на Украине "вычищено от всех российских СМИ". Лавров обратил внимание ОБСЕ к тому, что представители организации по-разному реагируют на ситуацию с нарушением прав журналистов.

Глава МИД РФ предел Гремингеру сравнительную таблицу. Также он сообщил, что Россия не намерена никого ни в чем обвинять, но призывает "все институты ОБСЕ действовать без двойных стандартов".

Напомним, ранее в Москве началась акция в поддержку задержанного на Украине журналиста Кирилла Вышинского.

Украинские власти взяли журналиста под стражу 15 мая 2018 года в Киеве. 17 мая Херсонский городской суд отправил Кирилла Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, но апелляционный суд продлил заключение редактора до 28 декабря.

10 октября текущего года Москва потребовала от Киева немедленно освободить Вышинского.

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