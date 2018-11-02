В Москве началась акция в поддержку задержанного на Украине журналиста Кирилла Вышинского

2 Нояб. 11:28 2018-11-02T11:29:19+03:00

Изменить размер текста: A A

У украинского посольства в Москве началась акция в поддержку главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, ранее задержанного Херсонским городским судом.

Украинские власти взяли журналиста под стражу 15 мая 2018 года в Киеву из-за подозрений в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Вышинскому может грозить до 15 лет лишения свободы по этой статье.

Акция в защиту Кирилла Вышинского.

17 мая Херсонский городской суд отправил Кирилла Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, но апелляционный суд оставил главного редактора РИА Новости под арестом до 4 ноября. В минувший четверг его заключение было продлено до 28 декабря.

Во время заседания Вышинский обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. Также он заявил о намерении отказаться от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию с журналистом беспрецедентной. Он заявил, что Кирилла Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".

10 октября текущего года Москва потребовала от Киева немедленно освободить Вышинского.

Ранее также ОБСЕ призвала власти Украины освободить Вышинского. Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что журналисты "имеют право выражать иные взгляды и сообщать о проблемах, которые могут считаться спорными, чувствительными или оскорбительными, не опасаясь возмездия".