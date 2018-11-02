2018-11-02T11:29:19+03:00
Политика

В Москве началась акция в поддержку задержанного на Украине журналиста Кирилла Вышинского

Сторонники журналиста собрались у украинского посольства [видеотрансляция]
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл ВышинскийРуководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл ВышинскийФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

У украинского посольства в Москве началась акция в поддержку главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, ранее задержанного Херсонским городским судом.

Украинские власти взяли журналиста под стражу 15 мая 2018 года в Киеву из-за подозрений в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Вышинскому может грозить до 15 лет лишения свободы по этой статье.

Акция в защиту Кирилла Вышинского.

17 мая Херсонский городской суд отправил Кирилла Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, но апелляционный суд оставил главного редактора РИА Новости под арестом до 4 ноября. В минувший четверг его заключение было продлено до 28 декабря.

Во время заседания Вышинский обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. Также он заявил о намерении отказаться от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию с журналистом беспрецедентной. Он заявил, что Кирилла Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".

10 октября текущего года Москва потребовала от Киева немедленно освободить Вышинского.

Ранее также ОБСЕ призвала власти Украины освободить Вышинского. Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что журналисты "имеют право выражать иные взгляды и сообщать о проблемах, которые могут считаться спорными, чувствительными или оскорбительными, не опасаясь возмездия".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Корреспондента CNN лишили допуска в Белый дом из-за перепалки с Трампом
Китай предложил США покончить с «торговой войной» и перейти к диалогу
Французский историк в статье для Atlantico призвал поблагодарить Россию за победы в мировых войнах
Погода в Москве на 8 ноября 2018 года: ожидается до 7 градусов тепла
Военный эксперт рассказал, с чего может начаться война между Россией и США
Госдепартамент США обвинил Иран в попытке спрятать нефтяные танкеры
США предупредили, что у 246 самолетов Boeing 737 Max по всему миру могут возникнуть проблемы с датчиками
Трамп назвал призывающих к его импичменту демократов «больными людьми»
Трюдо извинился за «позор» Канады – отказ принять еврейских беженцев из нацистской Германии
СКР возбудил уголовное дело об убийстве женщины и ее сына в Москве
Депутат ВР Рабинович: Европа «в шоке» от того, что происходит на Украине
На Кипре умерла 67-летняя туристка из России
В Кремле сомневаются, что отношения России и США улучшатся после выборов в конгресс
Аршавин объявил, что завершит карьеру, если не продлит контракт с «Кайратом»
Рыболовлев освобожден под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако
Умер французский композитор Франсис Ле, автор музыки к фильму «История любви»
Болельщики ЦСКА во время матча с «Ромой» в «Лужниках» устроили дымовую завесу на поле
Госдеп США: Разработка новых санкций против России займет время
Трамп снова обвинил Обаму в том, что Крым присоединился к России
Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным и Си Цзиньпином
Россия потребовала обсудить в СБ ООН санкции против Пхеньяна
Ректору Московской духовной академии отказали во въезде на Украину
Генпрокурор США Сешнс по просьбе Трампа подал в отставку